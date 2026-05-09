"Все буквально скинулись": певица Руслана призналась, как дорого обошлось ей Евровидение

Певица Руслана в 2004 году одержала победу для Украины на Евровидении. Это был первый раз, когда наша страна торжествовала на этом конкурсе

По словам Русланы, на Евровидении ее команда имела трех спонсоров, многие компании помогали бартером, поскольку потянуть ту сумму было невозможно.

"Мы не понимали, где все это взять. Но когда имеешь цель – все остальное уже неважно. Мы ходили и убеждали людей помочь. И стоит сказать: никто из тех, к кому мы обратились, нам не отказал. Преимущественно это были люди, которых мы хорошо знали", - вспоминает артистка.

Она рассказала, что оплатила все. В частности, переезд делегации из более чем 60 человек, все авиабилеты, две недели пребывания в Стамбуле, трансляцию конкурса в Украине, промотур и т.д. Однако точную цифру певица называть не желает.

"Мы отдали все свои сбережения. Мой папа отдал деньги, которые откладывал, чтобы помочь нам с жильем в Киеве. Мы все буквально "скинулись" на эту победу. Я сознательно не хочу называть конкретные цифры. Потому что ни участие, ни победа не должны ассоциироваться только с деньгами. Все эти расходы – это только бекстейдж. Пусть он там остается. А победа пусть остается красивой вспышкой в ​​душе – без цифр и калькуляций", - подытожила Руслана.

Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказывала, что когда она выступала на Евровидении, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Злата призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.