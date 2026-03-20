20 марта 2026, 21:45

В Киеве директор КП продавал "вакансии с бронированием"

Фото: Национальная полиция
В столице правоохранители разоблачили бывшего директора коммунального предприятия. Оказалось, что он продавал трудоустройство мужчинам, желающим получить бронирование

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина возглавлял одно из строительных коммунальных предприятий столицы, однако уволился еще летом прошлого года. Он уверял военнообязанного гражданина, что имеет связи среди должностных лиц и может договориться о его оформлении на должность, предусматривающую бронирование от мобилизации.

Свои "услуги" чиновник оценил в 17 500 долларов. Его задержали сразу после получения денег. Теперь он получил подозрение.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

полиция уклонение от мобилизации Киев
