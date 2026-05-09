Певица Lida Lee призналась, почему ее мама на нее обижалась

Певица Lida Lee рассказала, что раньше ее мама могла на нее обижаться. Артистка объяснила, почему это происходило

Lida Lee рассказала, что ее мама раньше могла на нее обижаться, когда она не брала трубку. Артистка пыталась объяснить, что она занята, однако это не работало. Однако взаимопонимание произошло когда Lida Lee взяла ее маму на съемки.

"После того, как она почувствовала мой график, увидела, сколько я работаю, то стала с пониманием относиться к этому. И теперь спрашивает: "Ну, сколько ты можешь работать, может, уже немного сделаешь паузу?" Поэтому по возможности чаще звоните своим мамам, как только у вас есть минутка – наберите и спросите: "Как дела?". Это очень важно", – говорит певица.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.