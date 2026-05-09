Цены на бензин в Украине: что происходит с ценниками на АЗС

В Украине изменились цены на АЗС после обострения ситуации на Востоке. Правительство ввело меры, чтобы сдержать подорожание бензина

По состоянию на 9 мая в Украине средние цены на бензин таковы:

бензин А-95 премиум – 76,89 гривны за литр;

бензин А-95 – 73,07 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,39 гривны за литр;

дизтопливо – 88,03 гривны за литр;

автогаз – 48,41 гривны за литр.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.