Цены на бензин в Украине: что происходит с ценниками на АЗС
В Украине изменились цены на АЗС после обострения ситуации на Востоке. Правительство ввело меры, чтобы сдержать подорожание бензина
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 9 мая в Украине средние цены на бензин таковы:
- бензин А-95 премиум – 76,89 гривны за литр;
- бензин А-95 – 73,07 гривны за литр;
- бензин А-92 – 66,39 гривны за литр;
- дизтопливо – 88,03 гривны за литр;
- автогаз – 48,41 гривны за литр.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
