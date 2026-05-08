На Прикарпатье мужчина решил отсудить у бывшей жены ее грудь

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел иск прикарпатского жителя. Мужчина по делу о разделе общего имущества хотел, чтобы бывшая жена компенсировала ему стоимость сделки по увеличению груди

После прекращения фактического совместного проживания мужчина без согласия бывшей жены отчуждал автомобиль по договору купли-продажи. Впоследствии он обратился в суд с иском о признании его права собственности на земельный участок.

Кроме того, мужчина заявил о правах на деньги, которые женщина потратила на операцию по увеличению груди. Он объяснил, что требует не разделения имплантов, а чтобы ему вернули стоимость сделки. Это муж аргументировал тем, что эти деньги якобы являются объектом права общей собственности супругов и были потрачены супругой не в интересах семьи.

Суды предыдущих инстанций признали за мужем право собственности на земельный участок. Однако взыскали в пользу его бывшей жены половину стоимости участка и автомобиля. Что касается компенсации за увеличение груди, то мужчине в иске отказали. Суд аргументировал это тем, что сведений о том, что бывший муж возражал против проведения операции в материалах дела, отсутствуют.

