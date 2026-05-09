Гречка на вес золота: в Украине почти вдвое подорожала популярная крупа
В Украине быстро растут цены на гречку. Причиной называют сокращение запасов
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Еще в декабре прошлого года средняя розничная цена составила около 44 гривен за килограмм. Теперь в начале мая 2026 года средняя стоимость достигла отметки около 75 гривен.
Эксперты объяснили это тем, что сокращаются запасы предыдущих урожаев. В профильных ассоциациях считают, что существует риск дефицита. Ведь часть товарной гречки сейчас находится у производителей, которые не спешат продавать остатки, потому что они ожидают более выгодных цен.
Что касается урожая, то прогнозы разные. Некоторые эксперты считают, что площади расширятся почти до 70%.
Сейчас в украинских супермаркетах в среднем такие цены на гречку:
- Metro 75 гривен за килограмм;
- Novus 73,89 гривны за килограмм;
- Megamarket 96,50 гривны за килограмм;
- Auchan 54,90 гривны за килограмм;
- АТБ 75,30 гривны за килограмм.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.