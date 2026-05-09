Гречка на вес золота: в Украине почти вдвое подорожала популярная крупа

Еще в декабре прошлого года средняя розничная цена составила около 44 гривен за килограмм. Теперь в начале мая 2026 года средняя стоимость достигла отметки около 75 гривен.

Эксперты объяснили это тем, что сокращаются запасы предыдущих урожаев. В профильных ассоциациях считают, что существует риск дефицита. Ведь часть товарной гречки сейчас находится у производителей, которые не спешат продавать остатки, потому что они ожидают более выгодных цен.

Что касается урожая, то прогнозы разные. Некоторые эксперты считают, что площади расширятся почти до 70%.

Сейчас в украинских супермаркетах в среднем такие цены на гречку:

Metro 75 гривен за килограмм;

75 гривен за килограмм; Novus 73,89 гривны за килограмм;

Megamarket 96,50 гривны за килограмм;

96,50 гривны за килограмм; Auchan 54,90 гривны за килограмм;

54,90 гривны за килограмм; АТБ 75,30 гривны за килограмм.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.