Во Львове молодой парень бросил "коктейли Молотова" в исламский религиозно-культурный центр

Фото: Национальная полиция

Местные жители сообщили полиции о возгорании в Исламском религиозно-культурном центре во Львове. Оказалось, что молодой парень бросил в здание "коктейли Молотова"

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина бросил в помещение религиозно-культурного центра две бутылки с зажигательной смесью. После этого он скрылся. Один из слуителей погасил пламя, это разгорелось из жидкости из одной бутылки. Ущерб оценивается в 250 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Напомним, в Киеве осудили троих мужчин, которые уничтожали имущество военных и железнодорожную инфраструктуру. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.