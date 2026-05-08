Президент Украины Владимир Зеленский официально "разрешил" Москве провести парад 9 мая, исключив центр российской столицы из перечня целей для украинских дронов и ракет на несколько часов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ №374/2026 , обнародованный 8 мая.

В указе говорится, что соответствующее решение было принято "учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной".

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", - говорится в указе.

После этого в постановлении добавили координаты Красной площади в Москве.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина при посредничестве США получила согласие России на обмен военнопленных в формате "1000 на 1000". Также стороны договорились о режиме тишины 9, 10 и 11 мая.