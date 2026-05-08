21:55  08 мая
Во Львове молодой парень бросил "коктейли Молотова" в исламский религиозно-культурный центр
20:55  08 мая
На Днепропетровщине подростки начали войну против наркотиков
19:52  08 мая
Бывший судья и чиновник Минюста присвоили 5 квартир умерших в Киеве и Одессе
UA | RU
UA | RU
08 мая 2026, 23:52

Зеленский "потролил" Путина: указом "закрыл" небо над Москвой на несколько часов

08 мая 2026, 23:52
Читайте також українською мовою
Фото: Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский официально "разрешил" Москве провести парад 9 мая, исключив центр российской столицы из перечня целей для украинских дронов и ракет на несколько часов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ №374/2026 , обнародованный 8 мая.

В указе говорится, что соответствующее решение было принято "учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной".

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", - говорится в указе.

После этого в постановлении добавили координаты Красной площади в Москве.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина при посредничестве США получила согласие России на обмен военнопленных в формате "1000 на 1000". Также стороны договорились о режиме тишины 9, 10 и 11 мая.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Зеленский Владимир парад Москва ВСУ
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
"Все буквально скинулись": певица Руслана призналась, как дорого обошлось ей Евровидение
09 мая 2026, 01:35
Певица Lida Lee призналась, почему ее мама на нее обижалась
09 мая 2026, 00:55
Блогерша Даша Евтух призналась, в какую страну она эмигрировала
09 мая 2026, 00:35
В паломнический путь Camino Ruteno официально добавили Львовщину
08 мая 2026, 23:55
На Прикарпатье мужчина решил отсудить у бывшей жены ее грудь
08 мая 2026, 23:40
В Кировоградской области из офиса похитили почти 4 миллиона
08 мая 2026, 23:15
В Днепре прохожие напали на ТЦК: в ведомстве отреагировали
08 мая 2026, 22:55
Зеленский объявил о масштабном обмене пленными "1000 на 1000" и трехдневной "тишине"
08 мая 2026, 22:49
На дорогах Никопольщины появились антидроновые сетки
08 мая 2026, 22:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »