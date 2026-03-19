Атака БпЛА по Одессе: пострадали три человека, повреждены дома

Этой ночью в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждены жилые дома

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, пострадали три человека, двое из них госпитализированы в городскую больницу. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

По состоянию на утро ситуация по районам Одессы следующая:

Приморский район

Зафиксированы повреждения 12 жилых домов. Коммунальные службы занимаются расчисткой близлежащих территорий и закрытием оконных проемов. На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по дальнейшим действиям и оформлению помощи.

Киевский район

Повреждения получила жилая 22-этажка и общежитие одного из университетов – выбито около 180 окон. С 01.10 на месте работает штаб. К ликвидации последствий привлечены более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехники. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB.

Хаджибейский район

Зафиксировано частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальные службы уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна. Идет процесс составления актов обследования по обращениям жителей.

На всех локациях работают оперативные штабы, специалисты районных администраций и коммунальные предприятия.

Напомним, в ночь на 18 марта российские террористы нанесли удары ударными беспилотниками по Одесщине. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших.