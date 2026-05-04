04 мая 2026, 19:18

Обстрелял автомобиль с гражданскими лицами в Херсоне: установлена личность российского спецназовца, убившего троих человек

Фото: прокуратура Херсонской области
В Херсонской области идентифицировали российского офицера, который отдал приказ расстрелять гражданский автомобиль в Херсоне. В результате вражеской атаки погибли три человека 

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 1 марта 2022 около 20:00 подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ находились на одной из главных улиц г. Херсона. В это время в направлении русских военных двигался легковой автомобиль. В салоне находились двое взрослых и 17-летняя девушка. У автомобиля не было никаких признаков военной техники, пассажиры были без оружия и просто двигались по дороге.

Несмотря на это, отдавая себе отчет в том, что перед ними гражданские лица, подозреваемый совместно с другими военными РФ открыл прицельный огонь по машине.

От полученных ранений мужчина и женщина погибли на месте, несовершеннолетняя девушка скончалась недалеко от полученных огнестрельных ранений.

Сообщено о подозрении заместителю командира группы спецназначения центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор трем участникам вооруженной банды, расстрелявшим супругов и их маленького сына в Черниговской области.

