В Мерефьянской громаде Харьковской области с 5 по 7 мая объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара

Соответствующее распоряжение подписал мэр Вениамин Ситов, говорится в сообщении общины в Фейсбуке, передает RegioNews .

"С 5 по 7 мая в Мерефьянской громаде объявлены дни траура с целью памяти людей, погибших в результате ракетного удара 4 мая, и выражения искренних соболезнований их родным и близким", - говорится в сообщении.

В эти дни в общине в знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности будет приспущен флаг Украины с траурной лентой.

"В этот период на территории всего общества запрещается проведение любых развлекательно-концертных мероприятий и звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания", - отметили в администрации.

Как сообщила областная прокуратура, количество пострадавших в результате удара возросло до 36 человек.

Напомним, что утром 4 мая Россия нанесла удар по ракете по территории СТО в Мерефе на Харьковщине. На месте погибли четыре человека, еще два человека скончались в больнице.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".