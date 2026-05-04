14:55  04 мая
На Ровенщине военные ТЦК избили подростка металлической палкой: подробности
21:10  04 мая
Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков
13:56  04 мая
Земельная афера на Киевщине: более 60 га переоформили через фейковые документы
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 19:44

В Мерефянской громаде на Харьковщине объявлены дни траура по погибшим

04 мая 2026, 19:44
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Мерефьянской громаде Харьковской области с 5 по 7 мая объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара

Соответствующее распоряжение подписал мэр Вениамин Ситов, говорится в сообщении общины в Фейсбуке, передает RegioNews .

"С 5 по 7 мая в Мерефьянской громаде объявлены дни траура с целью памяти людей, погибших в результате ракетного удара 4 мая, и выражения искренних соболезнований их родным и близким", - говорится в сообщении.

В эти дни в общине в знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности будет приспущен флаг Украины с траурной лентой.

"В этот период на территории всего общества запрещается проведение любых развлекательно-концертных мероприятий и звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания", - отметили в администрации.

Как сообщила областная прокуратура, количество пострадавших в результате удара возросло до 36 человек.

Напомним, что утром 4 мая Россия нанесла удар по ракете по территории СТО в Мерефе на Харьковщине. На месте погибли четыре человека, еще два человека скончались в больнице.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область жалоба обстрел
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Удар КАБами по жилым кварталам: пограничники показали кадры авиаудара по Константиновке (ВИДЕО)
04 мая 2026, 22:53
Зеленский объявил "режиму тишины" с 6 мая и ответил на слухи о мире
04 мая 2026, 22:16
Как бригада "Гарт" остановила наступление РФ возле села Землянки в Харьковской области (ВИДЕО)
04 мая 2026, 21:57
СБУ разоблачила военного-иностранца, который "сливал" данные россиянам
04 мая 2026, 21:55
В Харьковской области во время полевых работ подорвался тракторист: мужчина лишился ноги
04 мая 2026, 21:50
Российские оккупанты ударили по территории спортивного объекта в Харькове
04 мая 2026, 21:35
Во Львове военный "трудоустраивал" желающих за взятки
04 мая 2026, 21:35
Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков
04 мая 2026, 21:10
Как выглядит новая подземная школа в Харькове, где будут учиться более 1800 детей
04 мая 2026, 20:59
Более 50 атак за сутки: россияне подвергли массированному обстрелу Никопольский и Синельниковский районы, есть раненые
04 мая 2026, 20:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »