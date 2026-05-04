Пограничники показали, как уничтожают блиндажи россиян (ВИДЕО)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз показали видео, где можно увидеть, как защитники уничтожают кафиров

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу операторов "Форпост" на Южно-Слобожанском направлении. Отмечается, что украинские военные поразили живую силу врага и места его сосредоточения. В частности, уничтожили укрытия и блиндажи, где противник пытался скрываться.

Пограничники атаковали антенны, которые россияне использовали для координации действий. В частности, ликвидировали вражеский дрон типа "ждун".

"Постоянный воздушный контроль и точная работа по целям существенно усложняют противнику передвижения и лишают его возможности эффективно управлять подразделениями", - говорят пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.