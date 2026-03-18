Россияне ударили по Харькову: есть погибший и пострадавшие
В среду, 18 марта, российские военные атаковали Холодногорский район Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Предварительно, зафиксировано попадание вражеского БПЛА по частному сектору.
В результате обстрела погиб 54-летний мужчина. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина. Также травмы получил 23-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, ночью 18 марта Краматорск на Донетчине потерпел авиаудары – россияне сбросили две ФАБ-250. В результате обстрела получили ранения 8 жителей, в том числе – два ребенка.
