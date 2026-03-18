В Одесской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры

В ночь на 18 марта российские террористы нанесли удары ударными беспилотниками по Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар, возникший в результате удара, был оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Напомним, за прошедшие сутки оккупантиы нанесли 736 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.