Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов в завладении средствами АО "Укрзализныця".

По данным следствия, между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как на украинском, так и на европейском пути. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже несколько лет спустя во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек.

При том, что нормативный срок службы десятки лет.

Экспертизы подтвердили: при производстве использовали сталь с заниженными физико-техническими характеристиками, а сварные работы были выполнены с грубыми нарушениями.

Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше предусмотренного.

Ущерб государству более 64 миллионов гривен. Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, что в Украине запускают динамическое ценообразование на часть ж/д билетов . В частности, цены в премиумсегменте будут колебаться в зависимости от ряда факторов.