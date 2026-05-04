Руководство вагоностроительного завода предстанет перед судом за хищение 64 млн грн при выполнении заказов "Укрзализныци"
Правоохранители разоблачили схему поставки некачественного подвижного состава, нанесшей государству ущерб на 64 миллиона гривен
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору, действующему директору и начальнику управления одного из вагоностроительных заводов в завладении средствами АО "Укрзализныця".
По данным следствия, между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как на украинском, так и на европейском пути. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.
Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже несколько лет спустя во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек.
При том, что нормативный срок службы десятки лет.
Экспертизы подтвердили: при производстве использовали сталь с заниженными физико-техническими характеристиками, а сварные работы были выполнены с грубыми нарушениями.
Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше предусмотренного.
Ущерб государству более 64 миллионов гривен. Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
