19 березня 2026, 07:02

Атака БпЛА по Одесі: постраждали три людини, пошкоджено будинки

Цієї ночі внаслідок атаки російських безпілотників в Одесі постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовані до міської лікарні. Ще одному постраждалому надано допомогу на місці.

Станом на 7:00 ситуація за районами Одеси наступна:

  • Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів. На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

  • Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів – вибито близько 180 вікон. З 01:10 на місці працює штаб. До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB.

  • Хаджибейський район

Має місце часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Комунальні служби вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Загалом на всіх локаціях працюють оперативні штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня російські терористи завдали удари ударними безпілотниками по Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

