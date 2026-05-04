В Киевской области разоблачили женщину, которая выманивала деньги. Она одалживала деньги якобы на лечение, а также обманула военного

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В сентябре прошлого года женщина вошла в доверие 44-летней работнице косметической сферы. Во время очередного визита она сообщила подруге, что якобы попала в ДТП с малолетним ребенком. Тогда женщина ссудила 2 тысячи долларов. Впоследствии под предлогом покупки автомобиля взяла у потерпевшей взаймы еще 13 200 долларов, а также выманила 500 и 300 долларов на якобы лечение ребенка.

При этом в конце прошлого года женщина обещала 44-летнему военному, что поможет в переводе на службу в другое подразделение. За это она просила 5 тысяч долларов. Муж согласился и передал ей деньги, однако мошенница использовала эти средства на себя.

"Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы в суд по злоумышленнице по фактам мошенничеств (ч. 3, 4 ст. 190 УК)", - сообщили в полиции.

