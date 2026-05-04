04 мая 2026, 18:47

Удар КАБом по Чугуевщине: в селе Захаровка погиб 69-летний мужчина

Фото: полиция Харьковской области
В селе Захаровка Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области 4 мая в результате российского обстрела погиб мужчина

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в результате вражеского авиационного удара с применением управляемой авиабомбы погиб 69-летний местный житель", - сообщили в полиции.

По факту военного преступления возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате российских обстрелов города Мерефа на Харьковщине пострадал 31 человек.

