Миллионы "прибылей", наличные и иномарки: Нацполиция проверила глав ТЦК по всей стране (ФОТО)

Фото: Национальная полиция

Правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У чиновников ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали факты незаконного обогащения и случаев недостоверного декларирования должностных лиц ТЦК на 92 миллиона гривен. В частности, начальник РТЦК в Одессе за время пребывания в должности "заработал" активов более чем на 45 миллионов гривен.

В частности, правоохранители проверяют действующих и бывших должностных лиц ТЦК, которые могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. К примеру, у одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП обнаружили разницу между реальными активами и декларацией и 10 миллионов гривен. У бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК разница между декларацией и реальностью составляет 6,6 миллиона гривен.

Правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен. Все будет проверяться в рамках уголовных производств.

"Кроме того, в течение нескольких дней составлено свыше 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям 172-4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.