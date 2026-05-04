14:15  04 мая
В Полтавской области на железнодорожной станции нашли мертвым мужчину
11:23  04 мая
На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
08:12  04 мая
В Киеве произошел масштабный пожар на складе
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 15:50

Миллионы "прибылей", наличные и иномарки: Нацполиция проверила глав ТЦК по всей стране (ФОТО)

04 мая 2026, 15:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У чиновников ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали факты незаконного обогащения и случаев недостоверного декларирования должностных лиц ТЦК на 92 миллиона гривен. В частности, начальник РТЦК в Одессе за время пребывания в должности "заработал" активов более чем на 45 миллионов гривен.

В частности, правоохранители проверяют действующих и бывших должностных лиц ТЦК, которые могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. К примеру, у одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП обнаружили разницу между реальными активами и декларацией и 10 миллионов гривен. У бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК разница между декларацией и реальностью составляет 6,6 миллиона гривен.

Правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен. Все будет проверяться в рамках уголовных производств.

"Кроме того, в течение нескольких дней составлено свыше 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям 172-4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция проверки декларации ТЦК
На Волыни чиновник ТЦК "решал" проблемы с розыском за доллары
01 мая 2026, 23:30
5 тысяч долларов и ты "свободен": во Львовской области продавали снятие с розыска ТЦК
30 апреля 2026, 19:35
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Закарпатье женщина продала собственных детей за 500 долларов
04 мая 2026, 18:25
Три года отдыхал в ЕС за бюджетные средства: председателю районного совета в Херсонской области объявили подозрение
04 мая 2026, 18:20
Обстрел пригородов Херсона: в Комышанах в результате атаки РФ погиб мужчина, есть раненые
04 мая 2026, 17:58
На Днепропетровщине неизвестный поджег будку с щенками, животные сгорели заживо
04 мая 2026, 17:40
Заработала на заказах окупантов: в столице задержали предприниматель, работавший на "власть" Луганщины
04 мая 2026, 16:59
В Черкасской области госпитализировали подростка после столкновения легковушки и мотоцикла
04 мая 2026, 16:33
В Киеве продавали фальшивые документы уклонистам за 12 тысяч долларов
04 мая 2026, 16:25
В Днепре подростки стреляют по собакам (ВИДЕО)
04 мая 2026, 16:10
Филатов устроил публичные разборки с председателем соседнего ОТГ из-за денег
04 мая 2026, 16:06
Удар по Мерефе: число пострадавших возросло до 31 человека
04 мая 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »