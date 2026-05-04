Российские оккупанты 4 мая атаковали дронами Вольнянск на Запорожье, попав в местный рынок и территорию храма

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

Россияне атаковали Вильнянск с помощью беспилотников. Поразили территорию рынка и храма.

"Разрушены павильоны и повреждены близлежащие здания. На местах возникли пожары, которые уже ликвидированы. К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Федоров также уточнил, что 31-летний сын погибших супругов получил ранения нижних конечностей. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что военные РФ 4 мая ударили из артиллерии по поселку Камышаны в Херсонской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.