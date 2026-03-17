Ночная атака на Одесщину: возникли пожары и перебои с электроснабжением

Фото: ГСЧС Одесщины

В результате ночной атаки на юг Одесщины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, пострадали территории предприятий и часть оборудования.

На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Из-за атаки наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание, чтобы обеспечить стабильную работу объектов.

Напомним, в ночь на 17 марта враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Есть повреждения и пострадавшие.

Кроме того, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.