Ночная атака на Одесщину: возникли пожары и перебои с электроснабжением
В результате ночной атаки на юг Одесщины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, пострадали территории предприятий и часть оборудования.
На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Из-за атаки наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание, чтобы обеспечить стабильную работу объектов.
Напомним, в ночь на 17 марта враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Есть повреждения и пострадавшие.
Кроме того, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.