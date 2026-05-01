Сообщение от НАБУ: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
Украинцев предупредили о новых схемах мошенничества. Гражданам могут поступать сообщения якобы от НАБУ
Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что в мошеннических сообщениях есть ссылки или вложения, которые могут быть похожи на официальные адреса НАБУ. Однако на самом деле Национальное бюро не имеет никакого отношения к этим письмам. Такие сообщения являются попыткой аферистов украсть данные или инфицировать устройство.
"Официальную электронную переписку осуществляем исключительно из домена @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua и т.п.)", - отмечают в НАБУ.
Правоохранители рекомендуют:
- не открывать вложения/ссылки с подозрительных писем;
- не передавать пароли, коды подтверждения или личные данные;
- всегда проверять реальный адрес отправителя;
- в случае сомнений обращаться в НАБУ по номеру: 0800213200.
Напомним, ранее в ОП сообщали, что аферисты рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Люди призывают тщательно проверять данные отправителя и не доверять сомнительным электронным сообщениям.