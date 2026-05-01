Сообщение от НАБУ: украинцев предупредили о новой схеме аферистов

Украинцев предупредили о новых схемах мошенничества. Гражданам могут поступать сообщения якобы от НАБУ

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в мошеннических сообщениях есть ссылки или вложения, которые могут быть похожи на официальные адреса НАБУ. Однако на самом деле Национальное бюро не имеет никакого отношения к этим письмам. Такие сообщения являются попыткой аферистов украсть данные или инфицировать устройство.

"Официальную электронную переписку осуществляем исключительно из домена @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua и т.п.)", - отмечают в НАБУ.

Правоохранители рекомендуют:

не открывать вложения/ссылки с подозрительных писем;

не передавать пароли, коды подтверждения или личные данные;

всегда проверять реальный адрес отправителя;

в случае сомнений обращаться в НАБУ по номеру: 0800213200.

Напомним, ранее в ОП сообщали, что аферисты рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Люди призывают тщательно проверять данные отправителя и не доверять сомнительным электронным сообщениям.