За прошедшие сутки российские войска обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак погибли двое гражданских, еще девять человек получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Последствия вражеских ударов:

Садовская громада: вражеский дрон попал в грузовик с зерном – погиб 40-летний водитель.

Великописаревская громада: из-за удара беспилотника по мотоциклу погиб 48-летний мужчина.

Сумская громада: в результате атак БпЛА и сброса взрывчатки ранены шесть человек (мужчины 39, 43, 51, 67 лет и женщины 30 и 56 лет).

Шосткинская громада: из-за атаки дронов травмированы 46-летние мужчина и женщина.

Речковская громада: в результате удара беспилотника получил ранение 61-летний мужчина.

В ряде громад повреждены жилые дома, частные автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач. Под огонь попала энергетическая инфраструктура, в том числе трансформаторы.

На местах попаданий работают следователи и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия обстрелов.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.