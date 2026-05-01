Массированная атака на Тернополь: часть города без электроэнергии
На фоне массированной атаки на город в Тернополе зафиксированы перебои с электроснабжением в нескольких районах
Об этом сообщил мэр Сергей Надал, передает RegioNews.
По его словам, без света остались части микрорайонов Канада, Центр, Новый Свет, Старый Парк, а также часть массива Солнечный.
По сообщениям местных телеграмм-каналов, в небе над городом фиксируется активность дронов, двигающихся на сверхнизкой высоте.
Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя тревоги.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о массированном движении беспилотников над территорией Украины . Отмечалось, что враждебные БПЛА преимущественно двигаются в западном направлении. Уже в 13:14 в Тернополе раздались первые взрывы.
