01 мая 2026, 12:53

"Зеленый коридор" не спас: полтавчанин вез запрещенные книги из РФ – что решил суд

01 мая 2026, 12:53
Читайте також українською мовою
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

Суд Львова вынес постановление в отношении жителя Полтавы, которого в марте задержали на границе с партией книг, изданных в РФ и Беларуси. Мужчину оштрафовали, а всю русскоязычную литературу конфисковали

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 марта в пункте пропуска Краковец.

Управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, водитель возвращался из Польши и выбрал полосу "зеленого коридора", фактически заявив об отсутствии запрещенных товаров.

Однако во время углубленного досмотра таможенники обнаружили в багажнике коробку с 63 книгами российских и белорусских издательств, ввоз которых в Украину запрещен. По материалам дела, ориентировочная стоимость изъятой литературы составила около 140 тысяч гривен.

Среди конфискованного – произведения мировой и российской классики, в частности "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Государь" Никколо Макиавелли, "Фауст" Иоганна Вольфганга фон Гете, а также книги Антона Чехова, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга и Вадима Панова. Кроме того, среди изъятого были мемуары немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна "Утерянные победы".

В объяснениях мужчина отметил, что получил сверток от незнакомца в польском городе Вроцлав и должен был переправить его через границу, а впоследствии отправить получателю через почтовый сервис.

На судебное заседание 28 апреля нарушитель не явился. Суд признал его виновным в недекларировании товаров, ввоз которых запрещен.

Мужчине назначен штраф в размере 5100 гривен. Также он должен оплатить почти 1000 гривен судебного сбора и расходов по хранению груза. Все 63 книги конфискованы.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении двух жителей Киева, подозреваемых в организации канала поставки наркотических и психотропных веществ из Польши в Украину. Общий вес наркотиков превышает 27 кг, а ориентировочная стоимость на "черном рынке" – более 48 млн. грн.

Сигареты в крыше и запасном колесе: на границе с Польшей разоблачили двух контрабандистов
01 мая 2026, 11:29
На границе со Словакией служебный пес обнаружил в рюкзаке женщины 100 тысяч долларов
29 апреля 2026, 11:00
На границе с Польшей таможенники задержали партии косметики на миллион гривен
29 апреля 2026, 09:45
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Служил оккупантам в "уголовном розыске": коллаборант из Изюма проведет 12 лет за решеткой
01 мая 2026, 16:52
Подделки по всей стране: силовики ликвидировали крупную лабораторию по производству бытовой химии в Харькове
01 мая 2026, 16:07
В Киевской области в огне погибла женщина
01 мая 2026, 16:00
В Харьковской области шесть гражданских пострадали от обстрелов россиян
01 мая 2026, 15:52
На Харьковщине мужчина убил любимую, прикованную к постели
01 мая 2026, 15:45
Стрельба в Киеве: неизвестный обстрелял автомобиль с матерью и ребенком
01 мая 2026, 15:12
Сообщение от НАБУ: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
01 мая 2026, 14:35
Массированная атака на Тернополь: часть города без электроэнергии
01 мая 2026, 14:27
От фиктивных диагнозов до побега через Беларусь: правоохранители ликвидировали 8 схем для уклонистов
01 мая 2026, 14:22
25 тысяч и за границу: в Киевской области мужчина организовал "туры" для ухилянцев
01 мая 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »