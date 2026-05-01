"Зеленый коридор" не спас: полтавчанин вез запрещенные книги из РФ – что решил суд

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Суд Львова вынес постановление в отношении жителя Полтавы, которого в марте задержали на границе с партией книг, изданных в РФ и Беларуси. Мужчину оштрафовали, а всю русскоязычную литературу конфисковали

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 марта в пункте пропуска Краковец.

Управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, водитель возвращался из Польши и выбрал полосу "зеленого коридора", фактически заявив об отсутствии запрещенных товаров.

Однако во время углубленного досмотра таможенники обнаружили в багажнике коробку с 63 книгами российских и белорусских издательств, ввоз которых в Украину запрещен. По материалам дела, ориентировочная стоимость изъятой литературы составила около 140 тысяч гривен.

Среди конфискованного – произведения мировой и российской классики, в частности "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Государь" Никколо Макиавелли, "Фауст" Иоганна Вольфганга фон Гете, а также книги Антона Чехова, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга и Вадима Панова. Кроме того, среди изъятого были мемуары немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна "Утерянные победы".

В объяснениях мужчина отметил, что получил сверток от незнакомца в польском городе Вроцлав и должен был переправить его через границу, а впоследствии отправить получателю через почтовый сервис.

На судебное заседание 28 апреля нарушитель не явился. Суд признал его виновным в недекларировании товаров, ввоз которых запрещен.

Мужчине назначен штраф в размере 5100 гривен. Также он должен оплатить почти 1000 гривен судебного сбора и расходов по хранению груза. Все 63 книги конфискованы.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении двух жителей Киева, подозреваемых в организации канала поставки наркотических и психотропных веществ из Польши в Украину. Общий вес наркотиков превышает 27 кг, а ориентировочная стоимость на "черном рынке" – более 48 млн. грн.