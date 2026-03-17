Нічна атака на Одещину: виникли пожежі та перебої з електропостачанням

Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок нічної атаки на південь Одещини пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, постраждали території підприємств та частина обладнання.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Через атаку спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення, щоб забезпечити стабільну роботу об'єктів.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є пошкодження та постраждалі.

Окрім того, вранці 17 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора. Кількість постраждалих зросла до восьми.