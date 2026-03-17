Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до восьми
Количество пострадавших в результате вражеского удара по логистическому терминалу в Запорожье увеличилось до восьми человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, шесть сотрудников получили контузии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Было известно о семи пострадавших работниках.
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов