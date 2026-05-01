Правоохранители провели масштабную отработку в разных регионах Украины для противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов. За неделю провели более 180 обысков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители обнаружили 20 схронов с огнестрельным оружием и боеприпасами – как в прифронтовых областях, так и на западе страны, в частности, в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской.

Отдельные тайники содержали боевые комплекты, достаточные для ведения боевых действий: автоматы, гранатометы, противопехотные мины, пластид, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы.

В целом за неделю правоохранители изъяли:

154 единицы стрелкового оружия;

904 гранаты, мины и гранатометы;

более 56,5 тысяч патронов разного калибра;

почти 80 кг взрывчатки;

134 магазина и комплектующие к огнестрельному оружию.

По результатам мероприятий 32 лицам сообщили о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием – незаконное хранение и сбыт оружия. Фигурантам грозит до семи лет заключения.

