После очередной массированной атаки врага на поле вблизи одного из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили обломки ракеты, которые не сдетонировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе обследования территории взрывотехники установили, что найденная ракета имела две боевые части, вес каждой из которых составил около 400 кг.

Специалисты изъяли опасные находки и перевезли их на безопасное расстояние. Обе боевые части уничтожили путем контролируемого подрыва.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать их – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее в Киевской области лесник наткнулся на минометную мину "НОНА". Саперы обезвредили боеприпас.