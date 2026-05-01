В Кировоградской области уничтожили две боевые части ракеты общим весом 800 кг
После очередной массированной атаки врага на поле вблизи одного из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили обломки ракеты, которые не сдетонировали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ходе обследования территории взрывотехники установили, что найденная ракета имела две боевые части, вес каждой из которых составил около 400 кг.
Специалисты изъяли опасные находки и перевезли их на безопасное расстояние. Обе боевые части уничтожили путем контролируемого подрыва.
Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать их – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.
