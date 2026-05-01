В Киевской области двое мужчин пытались поджечь кофейню
В Броварах полицейские задержали двух фигурантов, пытавшихся сжечь кафе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местные жители в возрасте 38 и 43 лет заранее договорились о поджоге. С помощью дизельного топлива и тряпок они подожгли пакет с зажигательной смесью, оставили его у входной двери в кафе и ушли. Однако пожар на помещение не распространился.
Правоохранители разыскали и задержали фигурантов. Сейчас они находятся в изоляторе. Мужчинам сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области пьяный мужчина сжег дом своей любимой. В результате пожара жилье полностью уничтожено.
