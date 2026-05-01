Новинский осел в Хорватии и купил элитное поместье за 10 млн евро – расследование

Фотоколлаж: "Схемы"

Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" и бизнесмен Вадим Новинский, разыскиваемый в Украине по подозрению в государственной измене, проживает в Хорватии и приобрел там элитное имение с виноградниками и садами

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), передает RegioNews.

По данным журналистов, речь идет о недвижимости в городе Самобор – вилле площадью более 1400 кв. м с земельным участком более 2,5 га.

На территории расположены жилой дом, хозяйственные постройки, винный погреб, бассейн и поле для гольфа. Стоимость сделки, по данным хорватских медиа, составила около 10,5 млн. евро.

Отдельно расследователи установили, что Новинский зарегистрирован в апарт-комплексе Bel Etage в городе Сплит, совладельцами которого являются граждане России.

Журналисты также обратили внимание на деятельность компании "Балаклавское рудоуправление" в оккупированном Крыму, ранее входившую в структуру "Смарт-Холдинга" Новинского. После 2014 ее переоформили на его родственника. По данным расследования, предприятие продолжает работу и платит налоги в бюджет РФ.

С 2022 по 2025 год компания, по данным российских реестров, уплатила более 2 млрд. рублей налогов. Также она связывается с поставкой материалов для российских госпроектов, в том числе инфраструктурного и военного назначения, а также с клиентами из числа структур Минобороны РФ.

В марте 2026 года Новинский дал интервью немецкому медиа, заявив, что живет в Европе и уехал из Украины из-за якобы угрозы преследования. Расследователи утверждают, что запись была сделана именно в Хорватии.

Адвокат Новинского заявил, что его клиент является "сторонником Украины". Он также назвал неприемлемыми "кампании, направленные на дискредитацию, демонизацию и криминализацию" его клиента.

По данным УП, Новинский вылетел из Украины 10 февраля 2022 в Германию. "Схемы" со ссылкой на истоки из российских баз перелетов сообщают, что 21 февраля Новинский вылетел из России в Эстонию.

В июле 2022 года Новинский заявил, что составляет мандат нардепа и собирается сосредоточиться на восстановлении разрушенных храмов. В декабре 2022-го Совет нацбезопасности и обороны ввел против него санкции.

Вадим Новинский в Цюрихе, Швейцария / Фото: RFE/RL

Весной 2023 журналисты Радио Свобода зафиксировали Новинского во время службы в РПЦ в Цюрихе. Экснардеп заявил, что находится в Швейцарии проездом из Германии. Летом 2023 Новинского с семьей заметили на хорватском курорте на берегу Адриатического моря.

Кто такой Новинский

Вадим Новинский – в рейтинге Forbes самых богатых людей мира за 2026 год. Его состояние по сравнению с 2025 годом почти не изменилось – его оценивают в около $1,2 миллиарда.

Он – бывший народный депутат. В 2019 году был избран в Верховную Раду от ныне запрещенной "ОПЗЖ". В 2023 году активы Новинского более чем на 10 миллиардов гривен арестовали – следствие назвало его причастным к "пособничеству стране-агрессору".

Впоследствии ему сообщили о подозрении в государственной измене, как "куратору РПЦ в Украине", и неуплате налогов на 4 миллиарда гривен.