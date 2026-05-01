25 тысяч и за границу: в Киевской области мужчина организовал "туры" для ухилянцев

Житель Киевщины организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Теперь ему грозит заключение

46-летний житель Киевщины организовал схему выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник давал "клиентам" инструкции и способствовал избеганию контроля на блокпостах. Свои "услуги" он оценил в 25 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан после получения денег. Ему сообщили о подозрении. Теперь мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.