01 мая 2026, 14:15

25 тысяч и за границу: в Киевской области мужчина организовал "туры" для ухилянцев

Фото: Национальная полиция
Житель Киевщины организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

46-летний житель Киевщины организовал схему выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник давал "клиентам" инструкции и способствовал избеганию контроля на блокпостах. Свои "услуги" он оценил в 25 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан после получения денег. Ему сообщили о подозрении. Теперь мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.

пересечение границы уклонение от мобилизации Киевская область
На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
01 мая 2026, 08:22
В Киевском областном ТЦК проверяют, задерживала ли СБУ их работников
30 апреля 2026, 07:42
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 19:20
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Служил оккупантам в "уголовном розыске": коллаборант из Изюма проведет 12 лет за решеткой
01 мая 2026, 16:52
Подделки по всей стране: силовики ликвидировали крупную лабораторию по производству бытовой химии в Харькове
01 мая 2026, 16:07
В Киевской области в огне погибла женщина
01 мая 2026, 16:00
В Харьковской области шесть гражданских пострадали от обстрелов россиян
01 мая 2026, 15:52
На Харьковщине мужчина убил любимую, прикованную к постели
01 мая 2026, 15:45
Стрельба в Киеве: неизвестный обстрелял автомобиль с матерью и ребенком
01 мая 2026, 15:12
Сообщение от НАБУ: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
01 мая 2026, 14:35
Массированная атака на Тернополь: часть города без электроэнергии
01 мая 2026, 14:27
От фиктивных диагнозов до побега через Беларусь: правоохранители ликвидировали 8 схем для уклонистов
01 мая 2026, 14:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
