25 тысяч и за границу: в Киевской области мужчина организовал "туры" для ухилянцев
Житель Киевщины организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
46-летний житель Киевщины организовал схему выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник давал "клиентам" инструкции и способствовал избеганию контроля на блокпостах. Свои "услуги" он оценил в 25 тысяч гривен.
Злоумышленник был задержан после получения денег. Ему сообщили о подозрении. Теперь мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.
