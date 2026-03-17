В ночь на 17 марта враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине оккупанты били по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громадах. Повреждена агрофирма.

На Синельниковщине россияне попали по Покровской и Украинской громадам. Возник пожар. Огонь уничтожил два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание. Еще один частный дом побит. Пострадала 63-летняя женщина.

В Богдановской громаде Павлоградского района разрушены два частных дома, еще три – повреждены. Побиты автомобили. Ранена 30-летняя женщина – она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.