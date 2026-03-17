Россияне обстреляли Николаевку в Донецкой области: есть жертвы
Днем 16 марта российские военные нанесли удар по городу Николаевка Краматорского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"В результате обстрела погиб один человек, еще один – ранен. Поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обследования территории чрезвычайники обнаружили пострадавшего, которому оказали домедицинскую помощь, транспортировали в безопасную зону и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Ночная атака на Одесщину: возникли пожары и перебои с электроснабжением
17 марта 2026, 08:52$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
17 марта 2026, 08:38Почему Трамп действует асинхронно и почему его невозможно убедить
17 марта 2026, 08:28$7 тысяч за "тихую" службу: ГБР разоблачило схему в Нацгвардии
17 марта 2026, 08:22Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: повреждены дома и агрофирма, есть раненые
17 марта 2026, 08:14В Киеве на Подоле произошел пожар в девятиэтажке
17 марта 2026, 07:54Двое погибших в ДТП на Днепропетровщине: суд вынес приговор нацгвардейцу
17 марта 2026, 07:50В Генштабе ВСУ назвали потери российской армии за сутки
17 марта 2026, 07:42Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до восьми
17 марта 2026, 07:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
