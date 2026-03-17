Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В результате обстрела погиб один человек, еще один – ранен. Поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обследования территории чрезвычайники обнаружили пострадавшего, которому оказали домедицинскую помощь, транспортировали в безопасную зону и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.