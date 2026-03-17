Семь пострадавших в Запорожье: враг ударил по логистическому терминалу

Утром 17 марта семь гражданских получили ранения в результате обстрела российскими войсками Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора.

К моменту атаки на работе находились семь работников: четверо получили контузии, а еще трое – порезы головы и тела.





Федоров отметил, что медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

По данным ОВА, за сутки оккупанты нанесли 814 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, десять – ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

Напомним, в понедельник, 16 марта, около десяти утра враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. Погибла женщина, еще трое получили ранения. В результате атаки повреждены дома.