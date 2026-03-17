17 марта 2026, 07:06

Семь пострадавших в Запорожье: враг ударил по логистическому терминалу

Фото: Запорожская ОВА
Утром 17 марта семь гражданских получили ранения в результате обстрела российскими войсками Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора.

К моменту атаки на работе находились семь работников: четверо получили контузии, а еще трое – порезы головы и тела.


Федоров отметил, что медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

По данным ОВА, за сутки оккупанты нанесли 814 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, десять – ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

Напомним, в понедельник, 16 марта, около десяти утра враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. Погибла женщина, еще трое получили ранения. В результате атаки повреждены дома.

Запорожье под обстрелом: из-под завалов спасли женщину и 15-летнюю девушку
16 марта 2026, 12:23
Россияне массированно атаковали дронами Одесщину: повреждены детсад и многоэтажки
16 марта 2026, 09:46
Харьков под ударом: россияне ударили по городу второй раз за утро
16 марта 2026, 09:33
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Ночная атака на Одесщину: возникли пожары и перебои с электроснабжением
17 марта 2026, 08:52
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
17 марта 2026, 08:38
Почему Трамп действует асинхронно и почему его невозможно убедить
17 марта 2026, 08:28
$7 тысяч за "тихую" службу: ГБР разоблачило схему в Нацгвардии
17 марта 2026, 08:22
Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: повреждены дома и агрофирма, есть раненые
17 марта 2026, 08:14
В Киеве на Подоле произошел пожар в девятиэтажке
17 марта 2026, 07:54
Двое погибших в ДТП на Днепропетровщине: суд вынес приговор нацгвардейцу
17 марта 2026, 07:50
В Генштабе ВСУ назвали потери российской армии за сутки
17 марта 2026, 07:42
Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до восьми
17 марта 2026, 07:35
Россияне обстреляли Николаевку в Донецкой области: есть жертвы
17 марта 2026, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »