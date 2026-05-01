01 мая 2026, 14:22

От фиктивных диагнозов до побега через Беларусь: правоохранители ликвидировали 8 схем для уклонистов

Фото: СБУ
СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Дельцы предлагали избежать призыва с помощью поддельных документов или организовывали побег за границу вне пунктов пропуска. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.

В Киевской и Ровенской областях разоблачили двух дельцов, которые с помощью посредника и семи врачей оформляли уклонистов на фиктивное стационарное лечение для получения справок о наличии тяжелых заболеваний, в том числе 2 и 3 групп инвалидности.

В Бориспольском районе задержали водителя коммерческого банка, организовавшего "трансфер" мужчин за пределы Украины. Под видом рабочих командировок он подвозил клиентов к западной границе и подсказывал маршруты его пересечения по лесным тропам.

В Полтавской области адвокат из-за личных связей помогала "списывать" мужчин с военного учета по состоянию здоровья. Другой житель области предлагал фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с последующим "бронированием".

Во Львовской области руководительница медслужбы воинской части подделывала заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "тяжких диагнозов". Вместе с ней подозрение получили еще девять уклонистов, воспользовавшихся "услугами" чиновницы.

В Запорожье разоблачили контрактника и его сообщника, которые на служебном авто организовали нелегальный "трафик" к юго-западной границе Украины вне пунктов пропуска.

На Закарпатье задержаны двое пограничников во время получения взятки за пропуск автомобилей с ухилянтами из-за блокпостов.

В Харьковской области разоблачили экс-руководителя реабилитационного центра для наркозависимых, который предлагал потенциальным призывникам маршрут в ЕС через территорию Беларуси.

Фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Напомним, 34-летний житель Львова организовал схему для дезертиров . На каждом "клиенте" он хотел заработать от 4 до 6 тысяч долларов.

