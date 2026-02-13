Удар по порту в Одесской области: один человек погиб, еще 6 получили ранения

Фото: ГСЧС Одесщины

Российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области, один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

В порту повреждены склады с удобрением, возникли пожары на 4 легковых автомобилях и грузовых вагонах.

Пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы спасателями.

На местах происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 13 февраля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения в двух районах города, попадание в две многоэтажки. Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автосервис, где возникли небольшие пожары, оперативно ликвидированные.