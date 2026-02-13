09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
06:46  13 февраля
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 08:44

Удар по порту в Одесской области: один человек погиб, еще 6 получили ранения

13 февраля 2026, 08:44
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Одесщины
Читайте також
українською мовою

Российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области, один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

В порту повреждены склады с удобрением, возникли пожары на 4 легковых автомобилях и грузовых вагонах.

Пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы спасателями.

На местах происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 13 февраля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения в двух районах города, попадание в две многоэтажки. Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автосервис, где возникли небольшие пожары, оперативно ликвидированные.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса пожар порт Одесская область атака погибший пострадавшие дроны
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: били "Градом", артиллерией и дронами
13 февраля 2026, 07:38
Российская армия потеряла за сутки в Украине 800 военных
13 февраля 2026, 07:13
В Херсонской области россияне убили мужчину
12 февраля 2026, 22:55
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Харьковщина под ударами РФ: один человек погиб, среди пострадавших – ребенок
13 февраля 2026, 10:17
Оккупанты ударили по дому в Краматорске: трое братьев погибли, их мать и бабушка ранены
13 февраля 2026, 10:08
Мюнхен-2026: мир и Европа на безопасностном распутье
13 февраля 2026, 09:52
Украина получила 100 тыс. доз вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка
13 февраля 2026, 09:37
Зеленский о соглашении: лучше не заключать, чем соглашаться на невыгодное – The Atlantic
13 февраля 2026, 09:26
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
13 февраля 2026, 09:14
Россия атаковала Украину 154 дронами и "Искандером": есть попадания на 18 локациях
13 февраля 2026, 08:59
В Киеве военный в СЗЧ подорвал гранату в квартире: один погибший, двое травмированных
13 февраля 2026, 08:50
На Полтавщине опекунку подозревают в пытках двух сестер
13 февраля 2026, 08:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »