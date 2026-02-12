Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших среди населения нет.

В Броварском районе в результате атаки повреждены производственные и складские помещения двух предприятий. Также на территории двух частных домовладений зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей без разрушений. Все соответствующие службы работают на местах.

"Враг не прекращает попыток оставить нас без света, тепла и воды – базовых человеческих потребностей, целенаправленно атакуя объекты энергетики и мирные населенные пункты", – отметил Калашник и призвал граждан находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 12 февраля в результате российской атаки в Киеве получила повреждения жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах. Известно о двух пострадавших – мужчине и женщине.

После ночной атаки в столице еще около 2600 домов остались без отопления.