09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
06:46  13 февраля
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
13 февраля 2026, 08:39

На Полтавщине опекунку подозревают в пытках двух сестер

13 февраля 2026, 08:39
Иллюстративное фото: Нацполиция
В Полтавской области 30-летней женщине сообщено о подозрении в пытках 16-летней и 13-летней девушек

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, опекунка заставляла детей двое суток стоять на коленях без еды, ограничивала во сне и физиологических потребностях, а также применяла физическое насилие – избивала металлической лопаткой для обуви, в результате чего на теле девушек образовались синяки и ссадины.

Девушки сейчас проживают в Харьковской области со старшим братом. Установлено, что после лишения родительских прав опеку над ними взяла родная сестра.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года из-за того, что девушки без разрешения съели сладости. Когда опекунки не было дома, девушки сбежали, и правоохранители разыскали их в Полтаве.

Пострадавших допросили в специализированном центре поддержки детей – "Барнахус", работающем с пострадавшими от насилия.

"Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекунки двух сестер защищают ювенальные прокуроры", – отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

Как известно, органы прокуратуры усилили защиту прав детей: создано 45 межведомственных групп, проверено более 281 детского учреждения и 722 семейные формы воспитания.

По результатам проверок:

  • зарегистрировано 214 уголовных производств;
  • 44 лицам сообщено о подозрении;
  • составлено 50 административных протоколов;
  • инициированы дисциплинарные производства;

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении издевавшейся над своим ребенком 36-летней киевлянке. Женщина систематически закрывала сына ночью в туалете квартиры, иногда без одежды. Также она связывала ребенка шнуром от зарядки телефона, чтобы тот не мог двигаться.

подозрение Полтавская область дети издевательство сестра Опекун опекунство девочки
