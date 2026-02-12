После атаки БпЛА в Барвинково на Харьковщине пострадали уже 13

Фото: ГСЧС Харьковщины

Число пострадавших в результате серии ударов российских дронов по центральной части Барвинкового Изюмского района Харьковской области возросло до 13 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадало двухэтажное здание магазина, в котором возник пожар площадью более 1500 квадратных метров.

В результате повторного удара были повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили.

Работы по ликвидации последствий атаки завершены.

Напомним, 11 февраля около 18:35 войска РФ атаковали Барвинково Харьковской области. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин. В тот момент там находилось много людей. Было известно о семи пострадавших.