Фото: ГСЧС

Поздно вечером 11 февраля российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части Краматорска в Донецкой области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки повреждены окна, потолок помещения и три единицы пожарно-спасательной техники.

К счастью, пострадавших нет – на момент атаки личный состав находился в укрытии.

"Российские оккупанты уже не впервые целенаправленно атакуют подразделения ГСЧС, пытаясь усложнить работу спасателей. Несмотря на это, чрезвычайники продолжают нести службу и выполнять свои обязанности", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, количество пострадавших в результате серии ударов российских дронов по центральной части Барвенкового на Харьковщине возросло до 13 человек.