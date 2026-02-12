08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
07:31  12 февраля
Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
08:13  12 февраля
В Киевской области легковушка влетела в дерево: травмировались водитель и пассажирка
12 февраля 2026, 10:46

Россияне ударили по пожарной части в Краматорске на Донетчине: последствия

12 февраля 2026, 10:46
Фото: ГСЧС
Поздно вечером 11 февраля российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части Краматорска в Донецкой области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки повреждены окна, потолок помещения и три единицы пожарно-спасательной техники.

К счастью, пострадавших нет – на момент атаки личный состав находился в укрытии.

"Российские оккупанты уже не впервые целенаправленно атакуют подразделения ГСЧС, пытаясь усложнить работу спасателей. Несмотря на это, чрезвычайники продолжают нести службу и выполнять свои обязанности", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, количество пострадавших в результате серии ударов российских дронов по центральной части Барвенкового на Харьковщине возросло до 13 человек.

Донецкая область война обстрелы пожарная часть Краматорск
