Россияне ударили по пожарной части в Краматорске на Донетчине: последствия
Поздно вечером 11 февраля российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части Краматорска в Донецкой области
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеской атаки повреждены окна, потолок помещения и три единицы пожарно-спасательной техники.
К счастью, пострадавших нет – на момент атаки личный состав находился в укрытии.
"Российские оккупанты уже не впервые целенаправленно атакуют подразделения ГСЧС, пытаясь усложнить работу спасателей. Несмотря на это, чрезвычайники продолжают нести службу и выполнять свои обязанности", – подчеркнули в ГСЧС.
