Фото: ДТЭК

В ночь на 12 января РФ снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг", – отметили в ДТЭК.

Сообщается, что разрушения на подстанции значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Энергетики работаюм на месте: идет разбор завалов.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", – отметили в компании.

Напомним, ночью 12 февраля Одесса содрогалась от взрывов. РФ совершила массированную атаку дронами, целясь в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. В ГСЧС показали последствия атаки на город.