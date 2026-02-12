Россияне атаковали большую подстанцию в Одесской области: идет разбор завалов
В ночь на 12 января РФ снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг", – отметили в ДТЭК.
Сообщается, что разрушения на подстанции значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
Энергетики работаюм на месте: идет разбор завалов.
"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", – отметили в компании.
Напомним, ночью 12 февраля Одесса содрогалась от взрывов. РФ совершила массированную атаку дронами, целясь в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. В ГСЧС показали последствия атаки на город.