Поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який відкрив вогонь в одному із закладів на Фонтанській дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про агресивного клієнта з пістолетом повідомила адміністраторка ресторану. Чоловік із Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, відпочивав у закладі з товаришем. В розпал посиденьок, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і вистрілив у підлогу поруч із нею. На щастя, дівчина не постраждала.

Правоохоронці затримали 41-річного зловмисника та вилучили у нього зброю – попередньо, це пристрій для відстрілу гумових куль. Гільзу та пістолет відправили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

