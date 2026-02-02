10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 11:15

В Одесі п’яний відвідувач ресторану влаштував стрілянину через відмову офіціантки принести наркотики

02 лютого 2026, 11:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який відкрив вогонь в одному із закладів на Фонтанській дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про агресивного клієнта з пістолетом повідомила адміністраторка ресторану. Чоловік із Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, відпочивав у закладі з товаришем. В розпал посиденьок, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і вистрілив у підлогу поруч із нею. На щастя, дівчина не постраждала.

Правоохоронці затримали 41-річного зловмисника та вилучили у нього зброю – попередньо, це пристрій для відстрілу гумових куль. Гільзу та пістолет відправили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В Одесі п’яний чоловік вистрілив у підлогу поруч з офіціанткою, яка відмовилася нести йому наркотики

Нагадаємо, у Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП. Фігуранту загрожує до семи років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса стрілянина наркотики затримання події ресторан зловмисник
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пожежі, руйнування та постраждалі: наслідки нічної атаки БпЛА на Черкащину
02 лютого 2026, 11:39
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
02 лютого 2026, 11:20
Російський дрон атакував легковик у Запоріжжі: двоє поранених
02 лютого 2026, 10:56
Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
02 лютого 2026, 10:55
Майже 200 будинків у Києві досі залишаються без опалення
02 лютого 2026, 10:38
СБУ затримала російську агентку, яка наводила удари на Сумщину
02 лютого 2026, 10:20
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 10:16
Росіяни вдарили безпілотником по тепловозу на Запоріжжі
02 лютого 2026, 09:56
РФ атакувала Україну балістикою та 171 дроном: є влучання на 8 локаціях
02 лютого 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »