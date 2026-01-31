В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроили пункты несокрушимости
В пунктах несокрушимости есть свет, интернет, альтернативное питание, тепло, чтобы погреться или зарядить мобильные устройства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
"На местах постоянно находятся полицейские, к которым можно обратиться за любой другой помощью, касающейся безопасности и правопорядка", – говорится в сообщении.
Ближе всего расположенные к вам подразделения полиции смотрите в прилагаемом перечне.
На территории города Одессы
Одесское районное управление полиции №1 – ул. Ак. Филатова, 15 А
Отдел полиции №1 ОРУП №1 – ул. Ак. Филатова, 23 В
Отдел полиции №2 ОРУП №1 – ул. Греческая, 42
Отдел полиции №3 ОРУП №1 – ул. Ак. Заболотного,18 А
Отдел полиции №4 ОРУП №1 – ул. Люстдорфская дорога, 170а
Отдел полиции №5 ОРУП №1 – ул. Канатная, 101 В
Отделение полиции №1 ОРУП №1 – ул. Тараса Кузьмина, 33
Отделение полиции №2 ОРУП №1 – ул. Черноморского казачества, 31
Отделение полиции №3 ОРУП №1 – ул. Мечникова, 53
Кинологический центр – ул. Аэропортовская, 13
Батальон конвойной службы – ул. Ак. Филатова, 70
На территории Одесской области
город Беляевка
Одесское районное управление полиции №2 – ул. Успенская, 2
поселок Овидиополь
Отдел полиции №1 ОРУП №2 – ул. Береговая, 9
город Черноморск
Отдел полиции №2 ОРУП №2 – ул. Хантаде,15
поселок Доброслав
Отдел полиции №3 ОРУП №2 – ул. Грубника, 33
город Пивденное
Отделение полиции №4 ОРУП №2 – ул. Химиков, 17
поселок Черноморское
Отделение полиции №1 ОРУП №2 – ул. Гвардейская, 40
село Усатово
Отделение полиции №2 ОРУП №2 – пер. Правительственный, 65
город Березовка
Березовский районный отдел полиции – ул. Мичурина, 3
поселок Николаевка
Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Карпишина, 54
поселок Ивановка
Отдел полиции №1 – ул. Центральная, 81
поселок Ширяево
Отдел полиции №2 – ул. Грушевского, 142
город Белгород-Днестровский
Белгород-Днестровский районный отдел полиции – ул. Сержанта Даниила Марюхно, 21
поселок Сарата
Отдел полиции №1 – ул. Игнатия Линдло, 42
город Татарбунары
Отдел полиции №2 – ул. Центральная, 15
город Болград
Болградский районный отдел полиции – просп. Соборный, 97
город Арциз
Отдел полиции №1 – ул. Соборная, 29
поселок Бессарабское
Отдел полиции №2 – ул. Красно, 237
город Измаил
Измаильский районный отдел полиции – ул. Михайловская, 27
город Килия
Отдел полиции №1 – ул. Мира, 60
город Рени
Отдел полиции №2 – ул. Вознесенская, 131
город Подольск
Подольское районное управление полиции – ул. Соборная, 74
город Кодыма
Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Соборная, 107
поселок Окны
Отдел полицейской деятельности №2 – ул. Устима Кармелюка, 19
поселок Любашевка
Отдел полиции №1 – ул. Владимира Князя, 150
город Ананьев
Сектор полицейской деятельности №1 – ул. Независимости, 41
поселок Саврань
Сектор полицейской деятельности №2 – ул. Мира, 59 А
город Балта
Отдел полиции №1 – ул. Почтовая, 23
город Раздельная
Раздельнянский районный отдел полиции – ул. Ярослава Мудрого, 5
поселок Большая Михайловка
Отдел полиции №1 – ул. Ватутина, 45
поселок Захаровка
Отдел полиции №2 – ул. Европейская, 32
