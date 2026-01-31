В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроили пункты несокрушимости

иллюстративное фото: из открытых источников

В пунктах несокрушимости есть свет, интернет, альтернативное питание, тепло, чтобы погреться или зарядить мобильные устройства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

"На местах постоянно находятся полицейские, к которым можно обратиться за любой другой помощью, касающейся безопасности и правопорядка", – говорится в сообщении.

Ближе всего расположенные к вам подразделения полиции смотрите в прилагаемом перечне.

На территории города Одессы

Одесское районное управление полиции №1 – ул. Ак. Филатова, 15 А

Отдел полиции №1 ОРУП №1 – ул. Ак. Филатова, 23 В

Отдел полиции №2 ОРУП №1 – ул. Греческая, 42

Отдел полиции №3 ОРУП №1 – ул. Ак. Заболотного,18 А

Отдел полиции №4 ОРУП №1 – ул. Люстдорфская дорога, 170а

Отдел полиции №5 ОРУП №1 – ул. Канатная, 101 В

Отделение полиции №1 ОРУП №1 – ул. Тараса Кузьмина, 33

Отделение полиции №2 ОРУП №1 – ул. Черноморского казачества, 31

Отделение полиции №3 ОРУП №1 – ул. Мечникова, 53

Кинологический центр – ул. Аэропортовская, 13

Батальон конвойной службы – ул. Ак. Филатова, 70

На территории Одесской области

город Беляевка

Одесское районное управление полиции №2 – ул. Успенская, 2

поселок Овидиополь

Отдел полиции №1 ОРУП №2 – ул. Береговая, 9

город Черноморск

Отдел полиции №2 ОРУП №2 – ул. Хантаде,15

поселок Доброслав

Отдел полиции №3 ОРУП №2 – ул. Грубника, 33

город Пивденное

Отделение полиции №4 ОРУП №2 – ул. Химиков, 17

поселок Черноморское

Отделение полиции №1 ОРУП №2 – ул. Гвардейская, 40

село Усатово

Отделение полиции №2 ОРУП №2 – пер. Правительственный, 65

город Березовка

Березовский районный отдел полиции – ул. Мичурина, 3

поселок Николаевка

Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Карпишина, 54

поселок Ивановка

Отдел полиции №1 – ул. Центральная, 81

поселок Ширяево

Отдел полиции №2 – ул. Грушевского, 142

город Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский районный отдел полиции – ул. Сержанта Даниила Марюхно, 21

поселок Сарата

Отдел полиции №1 – ул. Игнатия Линдло, 42

город Татарбунары

Отдел полиции №2 – ул. Центральная, 15

город Болград

Болградский районный отдел полиции – просп. Соборный, 97

город Арциз

Отдел полиции №1 – ул. Соборная, 29

поселок Бессарабское

Отдел полиции №2 – ул. Красно, 237

город Измаил

Измаильский районный отдел полиции – ул. Михайловская, 27

город Килия

Отдел полиции №1 – ул. Мира, 60

город Рени

Отдел полиции №2 – ул. Вознесенская, 131

город Подольск

Подольское районное управление полиции – ул. Соборная, 74

город Кодыма

Отдел полицейской деятельности №1 – ул. Соборная, 107

поселок Окны

Отдел полицейской деятельности №2 – ул. Устима Кармелюка, 19

поселок Любашевка

Отдел полиции №1 – ул. Владимира Князя, 150

город Ананьев

Сектор полицейской деятельности №1 – ул. Независимости, 41

поселок Саврань

Сектор полицейской деятельности №2 – ул. Мира, 59 А

город Балта

Отдел полиции №1 – ул. Почтовая, 23

город Раздельная

Раздельнянский районный отдел полиции – ул. Ярослава Мудрого, 5

поселок Большая Михайловка

Отдел полиции №1 – ул. Ватутина, 45

поселок Захаровка

Отдел полиции №2 – ул. Европейская, 32

