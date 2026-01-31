На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштували пункти незламності
У пунктах незламності є світло, інтернет, альтернативне живлення, тепло, щоб погрітися чи зарядити мобільні пристрої
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
"На місцях постійно знаходяться поліцейські, до яких можна звернутися по будь-яку іншу допомогу, що стосується безпеки та правопорядку", – йдеться у повідомленні.
Найближче розташовані до вас підрозділи поліції дивіться в переліку, що додається.
На території міста Одеси
Одеське районне управління поліції № 1 – вул. Ак. Філатова, 15 А
Відділ поліції № 1 ОРУП № 1 – вул. Ак. Філатова, 23 В
Відділ поліції № 2 ОРУП № 1 – вул. Грецька, 42
Відділ поліції № 3 ОРУП № 1 – вул. Ак. Заболотного,18 А
Відділ поліції № 4 ОРУП № 1 – вул. Люстдорфська дорога, 170а
Відділ поліції № 5 ОРУП № 1 – вул. Канатна, 101 В
Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 – вул. Тараса Кузьміна, 33
Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 – вул. Чорноморського козацтва, 31
Відділення поліції № 3 ОРУП № 1 – вул. Мечникова, 53
Кінологічний центр – вул. Аеропортівська, 13
Батальйон конвойної служби – вул. Ак. Філатова, 70
На території Одеської області
місто Біляївка
Одеське районне управління поліції № 2 – вул. Успенська, 2
селище Овідіополь
Відділ поліції № 1 ОРУП № 2 – вул. Берегова, 9
місто Чорноморськ
Відділ поліції № 2 ОРУП № 2 – вул. Хантадзе,15
селище Доброслав
Відділ поліції № 3 ОРУП № 2 – вул. Грубніка, 33
місто Південне
Відділення поліції № 4 ОРУП № 2 – вул. Хіміків, 17
селище Чорноморське
Відділення поліції № 1 ОРУП № 2 – вул. Гвардійська, 40
село Усатове
Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 – пров. Урядовий, 65
місто Березівка
Березівський районний відділ поліції – вул. Мічуріна, 3
селище Миколаївка
Відділ поліцейської діяльності № 1 – вул. Карпішина, 54
селище Іванівка
Відділ поліції № 1 – вул. Центральна, 81
селище Ширяєве
Відділ поліції № 2 – вул. Грушевського, 142
місто Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський районний відділ поліції – вул. Сержанта Данила Марюхна, 21
селище Сарата
Відділ поліції № 1 – вул. Ігнаца Ліндла, 42
місто Татарбунари
Відділ поліції № 2 – вул. Центральна, 15
місто Болград
Болградський районний відділ поліції – просп. Соборний, 97
місто Арциз
Відділ поліції № 1 – вул. Соборна, 29
селище Бессарабське
Відділ поліції № 2 – вул. Красна, 237
місто Ізмаїл
Ізмаїльський районний відділ поліції – вул. Михайлівська, 27
місто Кілія
Відділ поліції № 1 – вул. Миру, 60
місто Рені
Відділ поліції № 2 – вул. Вознесенська, 131
місто Подільськ
Подільське районне управління поліції – вул. Соборна, 74
місто Кодима
Відділ поліцейської діяльності № 1 – вул. Соборна, 107
селище Окни
Відділ поліцейської діяльності № 2 – вул. Устима Кармелюка, 19
селище Любашівка
Відділ поліції № 1 – вул. Володимира Князя, 150
місто Ананьїв
Сектор поліцейської діяльності № 1 – вул. Незалежності, 41
селище Саврань
Сектор поліцейської діяльності № 2 – вул. Миру, 59 А
місто Балта
Відділ поліції № 1 – вул. Поштова, 23
місто Роздільна
Роздільнянський районний відділ поліції – вул. Ярослава Мудрого, 5
селище Велика Михайлівка
Відділ поліції № 1 – вул. Ватутіна, 45
селище Захарівка
Відділ поліції № 2 – вул. Європейська, 32
Як повідомлялось, частина Одеси залишилась без світла через аварію. Енергопостачання обіцяють відновити до кінця дня.