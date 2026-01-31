13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 15:40

На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштували пункти незламності

31 січня 2026, 15:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У пунктах незламності є світло, інтернет, альтернативне живлення, тепло, щоб погрітися чи зарядити мобільні пристрої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"На місцях постійно знаходяться поліцейські, до яких можна звернутися по будь-яку іншу допомогу, що стосується безпеки та правопорядку", – йдеться у повідомленні.

Найближче розташовані до вас підрозділи поліції дивіться в переліку, що додається.

На території міста Одеси

Одеське районне управління поліції № 1 – вул. Ак. Філатова, 15 А

Відділ поліції № 1 ОРУП № 1 – вул. Ак. Філатова, 23 В

Відділ поліції № 2 ОРУП № 1 – вул. Грецька, 42

Відділ поліції № 3 ОРУП № 1 – вул. Ак. Заболотного,18 А

Відділ поліції № 4 ОРУП № 1 – вул. Люстдорфська дорога, 170а

Відділ поліції № 5 ОРУП № 1 – вул. Канатна, 101 В

Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 – вул. Тараса Кузьміна, 33

Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 – вул. Чорноморського козацтва, 31

Відділення поліції № 3 ОРУП № 1 – вул. Мечникова, 53

Кінологічний центр – вул. Аеропортівська, 13

Батальйон конвойної служби – вул. Ак. Філатова, 70

На території Одеської області

місто Біляївка

Одеське районне управління поліції № 2 – вул. Успенська, 2

селище Овідіополь

Відділ поліції № 1 ОРУП № 2 – вул. Берегова, 9

місто Чорноморськ

Відділ поліції № 2 ОРУП № 2 – вул. Хантадзе,15

селище Доброслав

Відділ поліції № 3 ОРУП № 2 – вул. Грубніка, 33

місто Південне

Відділення поліції № 4 ОРУП № 2 – вул. Хіміків, 17

селище Чорноморське

Відділення поліції № 1 ОРУП № 2 – вул. Гвардійська, 40

село Усатове

Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 – пров. Урядовий, 65

місто Березівка

Березівський районний відділ поліції – вул. Мічуріна, 3

селище Миколаївка

Відділ поліцейської діяльності № 1 – вул. Карпішина, 54

селище Іванівка

Відділ поліції № 1 – вул. Центральна, 81

селище Ширяєве

Відділ поліції № 2 – вул. Грушевського, 142

місто Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський районний відділ поліції – вул. Сержанта Данила Марюхна, 21

селище Сарата

Відділ поліції № 1 – вул. Ігнаца Ліндла, 42

місто Татарбунари

Відділ поліції № 2 – вул. Центральна, 15

місто Болград

Болградський районний відділ поліції – просп. Соборний, 97

місто Арциз

Відділ поліції № 1 – вул. Соборна, 29

селище Бессарабське

Відділ поліції № 2 – вул. Красна, 237

місто Ізмаїл

Ізмаїльський районний відділ поліції – вул. Михайлівська, 27

місто Кілія

Відділ поліції № 1 – вул. Миру, 60

місто Рені

Відділ поліції № 2 – вул. Вознесенська, 131

місто Подільськ

Подільське районне управління поліції – вул. Соборна, 74

місто Кодима

Відділ поліцейської діяльності № 1 – вул. Соборна, 107

селище Окни

Відділ поліцейської діяльності № 2 – вул. Устима Кармелюка, 19

селище Любашівка

Відділ поліції № 1 – вул. Володимира Князя, 150

місто Ананьїв

Сектор поліцейської діяльності № 1 – вул. Незалежності, 41

селище Саврань

Сектор поліцейської діяльності № 2 – вул. Миру, 59 А

місто Балта

Відділ поліції № 1 – вул. Поштова, 23

місто Роздільна

Роздільнянський районний відділ поліції – вул. Ярослава Мудрого, 5

селище Велика Михайлівка

Відділ поліції № 1 – вул. Ватутіна, 45

селище Захарівка

Відділ поліції № 2 – вул. Європейська, 32

Як повідомлялось, частина Одеси залишилась без світла через аварію. Енергопостачання обіцяють відновити до кінця дня.

