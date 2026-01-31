11:03  31 января
Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой
10:04  31 января
В Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
31 января 2026, 10:04

В Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей

31 января 2026, 10:04
иллюстративное фото: из открытых источников
В Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей. По состоянию на утро без света остаются потребители пяти районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрывам проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда", – говорится в сообщении.

На утро 31 января без света остаются клиенты в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры.

Энергетики работали всю ночь, и сейчас продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы поскорее вернуть свет в дома.

Ранее в Укрэнерго предупредили о графиках отключения света на 31 января. В последний день января во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

07 августа 2025
