Фото: ОВА

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессу ночью 29 января возник пожар на промышленном объекте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что все городские службы и соцтранспорт работают в Одессе в штатном режиме.