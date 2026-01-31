Пів Одеси залишилось без світла через аварію
Через серйозну аварію на енерговузлі половина міста залишилась без електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
"Без світла половина Одеси. Серйозна аварія в Одеському енерговузлі: знеструмлено 12 високовольтних ліній напругою 110 кВ, які живлять місто", – йдеться у повідомленні.
Електропостачання планують поновити не раніше 20:00.
Як повідомлялось, 31 січня на Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж. Через це в регіоні були введенні екстрені відключення.
У ДСНС показали, як ліквідували наслідки атаки РФ на ОдесуВсі новини »
29 січня 2026, 10:36В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 27 січня
29 січня 2026, 09:29В Одесі внаслідок нічної атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті
29 січня 2026, 09:10
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми України після системної аварії
31 січня 2026, 16:34На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштували пункти незламності
31 січня 2026, 15:40Українські прикордонники показали, як знищують окупантів у Харківській області
31 січня 2026, 15:0346 тисяч працівників ТЦК – це армія Нідерландів або трьох Хорватій
31 січня 2026, 14:24Прикордонники отримали 100 фотопасток, щоб затримувати людей, які втікають з України
31 січня 2026, 13:08Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі