Пів Одеси залишилось без світла через аварію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через серйозну аварію на енерговузлі половина міста залишилась без електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"Без світла половина Одеси. Серйозна аварія в Одеському енерговузлі: знеструмлено 12 високовольтних ліній напругою 110 кВ, які живлять місто", – йдеться у повідомленні.

Електропостачання планують поновити не раніше 20:00.

Як повідомлялось, 31 січня на Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж. Через це в регіоні були введенні екстрені відключення.