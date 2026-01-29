11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
29 января 2026, 10:36

В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия атаки РФ на Одессу

29 января 2026, 10:36
Фото: ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Одессе, возникший в результате атаки дронов ночью 29 января

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Все возгорания ликвидированы: горели складские и производственные здания, повреждены грузовики.

Напомним, ночью 29 января российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками. Возник пожар на промышленном объекте.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
1 713 ударов за сутки в Донецкой области: погиб работник газовой службы
29 января 2026, 12:29
В Киевской области водолазы достали из озера часть дрона из 1,5 кг взрывчатки
29 января 2026, 12:09
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак
29 января 2026, 12:05
Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами
29 января 2026, 11:57
В Одессе следователя полиции поймали на "решении вопроса" для уклониста
29 января 2026, 11:45
Назначил вдвое меньшую дозу: в Черниговской области будут судить врача из-за смерти пациента
29 января 2026, 11:21
Боялась выйти из комнаты: в Харьковской области суд рассмотрел дело пенсионерки, которую запугивала собственная дочь
29 января 2026, 11:15
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
29 января 2026, 11:06
На Черниговщине изъяли часть российской ракеты "Искандер"
29 января 2026, 10:55
На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн
29 января 2026, 10:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
