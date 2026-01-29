В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия атаки РФ на Одессу
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Одессе, возникший в результате атаки дронов ночью 29 января
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Все возгорания ликвидированы: горели складские и производственные здания, повреждены грузовики.
Напомним, ночью 29 января российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками. Возник пожар на промышленном объекте.
