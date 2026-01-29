Фото: ОВА

Выросло количество погибших российского удара по Одессе 27 января. В больнице скончался пострадавший мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Чиновник сообщил, что подтверждена гибель четвертого человека в результате атаки беспилотников 27 января на Одессу.

"В больнице от полученных травм скончался пожилой мужчина, проживавший в разрушенном доме по ул. Прохоровской", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Ранее было известно о трех погибших и 35 пострадавших.